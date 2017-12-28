Выборы-2018 в Латвии: по рейтингам в Сейм пройдут шесть партий

Первая тройка самых популярных партий остается неизменной — за "Согласием" (20,7%) следуют Союз "зеленых" и крестьян (14,3%) и национальное объединение VL-ТБ/ДННЛ (Единство и Все для Латвии – Отечеству и Свободе) (7,3%).

Далее с похожими результатами идут Латвийское объединение регионов, "Единство" и Новая консервативная партия.

Рейтинги партий No sirds Latvijai, KPV LV и "Движение "За!"" составляют от одного до двух процентов.