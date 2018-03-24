Тимошков рассказал ВВС о телефонном разговоре со Скрипалем в 2012 году - когда его уже обменяли и он жил в Великобритании. Бывший полковник ГРУ рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо, в котором попросил прощения. "Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники", - цитирует Тимошкова ТАСС. Он добавил, что Скрипаль сожалел о том, что работал "двойным агентом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает эту информацию. "Нет, это не так", - кратко заявил он РИА "Новости".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим агентом причастная Россия. Российская сторона категорически отвергает свою причастность.

Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.