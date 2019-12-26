Самолеты ВВС Израиля в ночь на четверг, 26 декабря, нанесли удары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю. Об этом сообщается в микроблоге Twitter армии Израиля.
Ранее палестинские радикалы выпустили ракету в направлении израильской территории, однако она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В приграничных населенных пунктах Израиля, а также в городе Ашкелон были слышны сирены воздушной тревоги.
Как сообщает израильское телевидение, из-за инцидента было прервано предвыборное мероприятие, которое проводил в Ашкелоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 70-летний политик был вынужден на некоторое время спуститься в бомбоубежище.
Проблемы Нетаньяху и конфликт с палестинцами
Ранее, 21 ноября, министерство юстиции Израиля заявило, что Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Если политика признают виновным во взяточничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 26 декабря будет выбран новый председатель консервативной партии "Ликуд", которой сейчас руководит 70-летний премьер. Нетаньяху может быть переизбран, несмотря на то, что его позиции ослабли после коррупционного скандала и двух неудачных попыток сформировать правительство. На 2 марта в Израиле вновь намечены досрочные парламентские выборы.
Между тем, новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами наблюдается после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта. Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.
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