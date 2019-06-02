ВВС Израиля рано утром в воскресенье, 2 июня, нанесли ракетные удары по базам сирийской армии в окрестностях Дамаска. В результате погибли трое сирийских солдат, еще семеро были ранены, сообщило сирийское информагентство САНА со ссылкой на армейские источники.
По сообщению сирийского телевидения, мощные взрывы прогремели в окрестностях Дамаска, и сирийские ПВО "отразили атаку врага". Оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) сообщила, что израильские ракеты поразили склады и позиции, которыми пользуются сирийская армия, а также бойцы из Ирана и ливанского радикального движения "Хезболлах".
Израильские военные подтвердили факт авиарейда, указав, что удары были нанесены по батареям сирийской артиллерии и ПВО в отместку за выпущенные 1 июня две ракеты по аннексированным Израилем Голанским высотам. Представитель израильской армии отметил, что пока неясно, кто именно выпустил ракеты по Голанам, однако Израиль считает, что ответственность за случившееся несет Сирия, поскольку ракеты были выпущены с ее территории.
В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков
Ежегодно около 30 тысяч водителей грузовиков в ФРГ...
Отставка главы СДПГ угрожает коалиции канцлера Меркель
Спустя неделю после выборов в Европарламент глава СДПГ...
Дональд Трамп везет семейство на встречу с королевой Елизаветой II
На встречу с королевой Елизаветой II в Лондоне 3 июня...
ВВС Израиля нанесли удары по целям под Дамаском (9)
Сирия сообщила, что жертвами израильской бомбардировки...
Китай начал расследование в отношении американской компании FedEx (2)
Расследование проводится по жалобе китайского...
TOP новостей
Истории из ночных дежурств литовских врачей: пациент взял в заложники медсестру (21)
2/3 пациентов экстренно привозят в больницу ночью и в...
В Вильнюсе состоялся марафон We Run Vilnius (8)
2 июня в Вильнюсе состоялся ежегодный марафон We Run Vilnius....
Владимир Скрипов. О пользе и вреде каннабиса: есть ли надежда? (28)
Конопля. Это однолетнее растение с узкими стрельчатыми...
Глава делегации Украины: Возвращение РФ в ПАСЕ вызовет новый кризис (35)
Как в ПАСЕ могут изменить регламент, и почему это может...