Утром на месте, где находились боевики, были найдены "пояса шахидов" и автомат Калашникова.
Судя по всему, предотвращена попытка проникновения террористов-смертников на израильскую территорию.
Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате удара ВВС были ликвидированы семеро террористов, за которыми в течение длительного времени велось наблюдение. Он также отметил, что, по мнению военной разведки, речь идет о боевиках "Исламского государства".
Официальный Дамаск эту информацию пока не комментирует.
Нет дополнительных сведений по поводу этого инцидента и на сайте мониторинговой организации The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
Напомним, что неделю назад, 25 июля, со стороны Сирии в сторону Израиля было выпущено несколько ракет. Никто не пострадал. В ответ на падение двух ракет в районе озера Кинерет сирийская территория была обстреляна ЦАХАЛом из артиллерийских орудий и с беспилотника. Израильские СМИ сообщали, что, предположительно, обстрел вели боевики "Исламского государства".
Позже министерство обороны России подтвердило, что ЦАХАЛ обстрелял позиции ИГ на юге Сирии. "Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ и ракетные установки были оперативно уничтожены", – было сказано в сообщении МО РФ. Далее минобороны РФ заявляло: "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов".
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