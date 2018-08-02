Утром на месте, где находились боевики, были найдены "пояса шахидов" и автомат Калашникова.

Судя по всему, предотвращена попытка проникновения террористов-смертников на израильскую территорию.

Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате удара ВВС были ликвидированы семеро террористов, за которыми в течение длительного времени велось наблюдение. Он также отметил, что, по мнению военной разведки, речь идет о боевиках "Исламского государства".

Официальный Дамаск эту информацию пока не комментирует.

Нет дополнительных сведений по поводу этого инцидента и на сайте мониторинговой организации The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Напомним, что неделю назад, 25 июля, со стороны Сирии в сторону Израиля было выпущено несколько ракет. Никто не пострадал. В ответ на падение двух ракет в районе озера Кинерет сирийская территория была обстреляна ЦАХАЛом из артиллерийских орудий и с беспилотника. Израильские СМИ сообщали, что, предположительно, обстрел вели боевики "Исламского государства".

Позже министерство обороны России подтвердило, что ЦАХАЛ обстрелял позиции ИГ на юге Сирии. "Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ и ракетные установки были оперативно уничтожены", – было сказано в сообщении МО РФ. Далее минобороны РФ заявляло: "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов".