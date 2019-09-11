Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на среду, 11 сентября, нанесли серию ударов по целям в секторе Газы.
Gazos ruožas
© Reuters / Scanpix

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы примерно 15 объектов террористов на севере и в центре сектора, в том числе мастерская по производству оружия и боеприпасов и туннель ХАМАСа.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отметила армейская пресс-служба.

Как сообщалось ранее, 10 сентября, около 21:07, в Ашкелоне и Ашдоде прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".

NEWSru.co.il
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