Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы примерно 15 объектов террористов на севере и в центре сектора, в том числе мастерская по производству оружия и боеприпасов и туннель ХАМАСа.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отметила армейская пресс-служба.

Как сообщалось ранее, 10 сентября, около 21:07, в Ашкелоне и Ашдоде прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".