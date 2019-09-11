ВВС армии Израиля нанесли удары по 15 целям в секторе Газы

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы примерно 15 объектов террористов на севере и в центре сектора, в том числе мастерская по производству оружия и боеприпасов и туннель ХАМАСа.
Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отметила армейская пресс-служба.
Как сообщалось ранее, 10 сентября, около 21:07, в Ашкелоне и Ашдоде прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".
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