Несмотря на снижение темпов роста распространения инфекции в стране, в марте продолжили сокращаться промышленное производство, розничные продажи, на 16,1% упали и инвестиции в основной капитал. Продажи в розницу в марте снизились на 15,8%, тогда как в январе и феврале они обвалились на рекордные 20,5%. Падение превысило ожидания экспертов Bloomberg, которые прогнозировали сокращение ВВП на уровне 6%. В последний раз такое падение ВВП было зафиксировано 43 года назад - в 1976 году.

По сравнению с первыми месяцами года ситуация с безработицей в Китае начала стабилизироваться: в марте ее уровень составил 5,9% по сравнению с 6,2% в феврале и январе. Однако эти данные не учитывают трудовых мигрантов, которые потеряли работу или не могут вернуться в страну из-за введенных в связи с пандемией ограничений. По данным издания, число вакансий в стране снизилось на 27%.

Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение китайского ВВП в первом квартале на 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение ВВП относительно четвертого квартала в январе-марте составило 9,8% при ожидавшемся аналитиками снижении на 9,9%. Снижение ВВП в поквартальном выражении также было зафиксировано впервые. В октябре-декабре экономика КНР выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Резкий экономический спад в Китае позволяет предположить, что ждет другие государства в условиях пандемии коронавируса, которая уже привела к закрытию границ, остановке деловой активности и разрыву глобальных цепочек поставок. В США, например, ситуация может оказаться еще хуже. Там эксперты ждут катастрофического обвала экономики - на 40%. При этом дохода лишатся 25 миллионов человек.

В то же время последние данные позволяют предположить, что китайская экономика начала восстанавливаться в марте после резкого спада в первые два месяца этого года.

Объем промышенного производства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал падение на 7,3%. Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале.

В горнодобывающей промышленности был отмечен подъем на 4,2%, в коммунальном секторе, включая выработку электроэнергии, - рост на 8,9%. Производство автомобилей и автокомпонентов в марте снизилось на 22,4%, промышленного оборудования - на 5,4%. Выпуск продуктов питания увеличился на 5,7%. Темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8% (прогноз - 10%) по сравнению с обвалом на 20,5% в январе-феврале. Люди по-прежнему боятся многолюдных мест, включая торговые центры, рестораны и кинотеатры, поэтому на восстановление розничных продаж потребуется время.

В недавнем докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики отмечается, что в случае затяжной пандемии мировая экономика сократится в этом году на 3%, потери мирового ВВП могут достичь 9 трлн долларов. Еще через год, в 2021 году, глобальная экономика, "вырастет на 5,8% году по мере нормализации экономической активности, которой оказывается политическая поддержка.

Согласно данным доклада, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем - рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем - 9,2%.В зоне евро эксперты фонда предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%, а на следующий - рост на 4,7%. Средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году 34,80 доллара, а в следующем - 36,40 доллара. Не исключено, что возникший экономический кризис будет самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов.