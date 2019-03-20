Токаев будет исполнять обязанности президента до окончания выборного срока, после чего состоится новый голосования. По данным казахской службы Радио Свобода, выборный срок истечет в 2020 году.
Токаев – бывший премьер-министр и министр иностранных дел, получивший высшее образование в Москве. Он работал в представительстве ООН в Женеве, был заместителем генерального секретаря ООН, главой европейского представительства организации. Он владеет казахским, русским, английским и китайским языками.
На предстоящих выборах на пост президента Казахстана будут претендовать несколько кандидатов. Среди них – дочь Назарбаева Дарига, ее муж и сын.
Вступивший в должность 20 марта второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан, в честь первого президента страны.
"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", – заявил Токаев.
Несмотря на то, что Назарбаев больше не будет президентом, он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и сохранит за собой пост главы правящей партии "Нур Отан".
Совбез в Казахстане, по сути, определяет основные направления развития страны. Также он контролирует исполнение законов и обсуждает кандидатуры чиновников, которые рекомендуются на посты руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подотчетных президенту. Возглавляя Совбез, Назарбаев по-прежнему сможет контролировать кадровую и стратегическую политику Казахстана.
Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет. К власти в Казахстане он пришел в 1979 году, еще до распада СССР. Первый раз Назарбаев стал президентом Казахстана в 1990 году и несколько раз выигрывал выборы. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в 2020 году. Уже в 2017 году он был самым "долгоживущим" президентом из всех лидеров стран бывшего СССР.
В 2016 году впервые появились официальные сообщения о проблемах Назарбаева со здоровьем, и тогда из-за болезни пришлось отменить визит президента в Армению.
После этого Назарбаев принял решение перераспределить некоторые полномочия президента в пользу парламента и правительства и назначил свою старшую дочь Даригу депутатом сената (верхней палаты парламента страны).
Также после этого в Казахстане приняли новый Закон о Совете безопасности: статус этого органа был изменен с консультативно-совещательного на конституционный, и в нем было закреплено пожизненное председательство Назарбаева. Политологи считали, что новая структура позволяла Назарбаеву сохранить власть в Казахстане до момента его смерти, даже если в стране будет другой президент и правительство.
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