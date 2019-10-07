Второй информатор также является сотрудником разведки и располагает данными из первых рук относительно утверждений, сделанных в жалобе первого осведомителя. Второй информатор уже побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что еще один сотрудник американской разведки обдумывает целесообразность подачи жалобы из-за отношений Трампа с Украиной. Неизвестно, об этом ли человеке Зейд сообщил ABC News.
В июле Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил Владимира Зеленского провести расследования против своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.
Этот разговор стал главным поводом для жалобы, которую в сентябре подал против Трампа сотрудник американской разведки. Вскоре после этой жалобы Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа.
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