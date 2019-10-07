Еще один осведомитель рассказал разведке США о деталях телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ABC News сообщил адвокат Марк Зейд, который представляет интересы обоих осведомителей, передает "Медуза".
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© AFP / Scanpix

Второй информатор также является сотрудником разведки и располагает данными из первых рук относительно утверждений, сделанных в жалобе первого осведомителя. Второй информатор уже побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что еще один сотрудник американской разведки обдумывает целесообразность подачи жалобы из-за отношений Трампа с Украиной. Неизвестно, об этом ли человеке Зейд сообщил ABC News.

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В июле Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил Владимира Зеленского провести расследования против своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

Этот разговор стал главным поводом для жалобы, которую в сентябре подал против Трампа сотрудник американской разведки. Вскоре после этой жалобы Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа.

Медуза
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