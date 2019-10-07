Второй информатор также является сотрудником разведки и располагает данными из первых рук относительно утверждений, сделанных в жалобе первого осведомителя. Второй информатор уже побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что еще один сотрудник американской разведки обдумывает целесообразность подачи жалобы из-за отношений Трампа с Украиной. Неизвестно, об этом ли человеке Зейд сообщил ABC News.
В июле Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил Владимира Зеленского провести расследования против своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.
Этот разговор стал главным поводом для жалобы, которую в сентябре подал против Трампа сотрудник американской разведки. Вскоре после этой жалобы Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа.
Второй осведомитель дал показания о разговоре Трампа с Зеленским. Из-за него президенту США грозит импичмент (1)
Еще один осведомитель рассказал разведке США о...
Джонсон: Лондон не останется в ЕС после 31 октября (3)
Приложить усилия и все-таки достичь договора по...
Масштабнее, чем в 2015: немецкий министр предупредил о новой массовой волне беженцев в Европу (5)
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о...
Три больницы в Алабаме закрылись из-за кибератаки. За ней могут стоять русские хакеры (7)
Три больницы в американском штате Алабама закрылись...
Ученые определили самые безопасные страны в случае апокалипсиса. Литвы в списке нет (6)
Ученые рассказали, где можно пережить апокалипсис,...
TOP новостей
Крупнейшие лесовладельцы в Литве: скандинавы обошли ограничение (36)
В Литве насчитывается почти 250 000 владельцев леса, в...
Петицию против налога на автомобили подписали 45 000 человек появилось предложение увеличить налог (23)
В интернете петицию, адресованную парламенту Литвы ,...
Белорусский интеллектуал в Вильнюсе: чтобы понять Лукашенко, надо понимать Сталина (21)
"Александр Лукашенко, президент Беларуси , оценивает...
На конференции – важная весть США: мы можем стать вратами для вашего газа в Европе
На конференции трансатлантического энергетического...
Премьер-министр Литвы: есть идея изменить все в корне (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...