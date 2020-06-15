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За минувшие сутки в Латвии не выявлено новых случаев заболевания Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Второй день подряд в Латвии не выявлено новых случаев Covid-19
© DELFI / Domantas Pipas

За сутки в Латвии проведено 695 тестов, а в общей сложности — 128 145.

В целом Covid-19 выявлен у 1097 человек, выздоровели — 845, умерли — 28.

По данным Национальной службы здравоохранения, сейчас в больницах находится семь человек, заболевших коронавирусом — у шести пациентов состояние средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Всего из больницы выписано 170 пациентов.

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