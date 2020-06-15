Второй день подряд в Латвии не выявлено новых случаев Covid-19

За сутки в Латвии проведено 695 тестов, а в общей сложности — 128 145.

В целом Covid-19 выявлен у 1097 человек, выздоровели — 845, умерли — 28.

По данным Национальной службы здравоохранения, сейчас в больницах находится семь человек, заболевших коронавирусом — у шести пациентов состояние средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Всего из больницы выписано 170 пациентов.