Второй день подряд в Латвии не выявлено новых случаев Covid-19

За сутки в Латвии проведено 695 тестов, а в общей сложности — 128 145.
В целом Covid-19 выявлен у 1097 человек, выздоровели — 845, умерли — 28.
По данным Национальной службы здравоохранения, сейчас в больницах находится семь человек, заболевших коронавирусом — у шести пациентов состояние средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Всего из больницы выписано 170 пациентов.
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