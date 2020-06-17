Как сообщает Минздрав Украины, в стране установлено два антирекорда: с начала пандемии коронавируса за сутки заболело и умерло рекордное количество пациентов. Коронавирус подтвержден у 758 человек, умер 31 пациент, 415 — выздоровели.
Предыдущий рекорд по числу заболевших был зафиксирован 13 июня — 753 человека, а по числу умерших — 10 июня — 23 человека.
Министр здравоохранения вновь призвал граждан соблюдать рекомендации ВОЗ: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.
Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано 33 234 случаев заболевания, из них летальных исходов — 943, выздоровели 14 943 человека.
Не извлекли уроков из первой волны
В Израиле за прошедшие сутки так же зафиксирован рекордный показатель с конца апреля — 258 новых случаев заражения за сутки. Как пишет RTVI, случаи заражения зафиксированы по всей стране. Это ставит под вопрос дальнейшее снятие карантинных ограничений, а также открытия страны для туристов.
Так, 16 июня Нетаньяху отметил, что Израиль рассчитывает открыть границы для туристов и возобновить международное сообщение 1 августа. Приоритет будет сделан для Греции и Кипра.
Профессор Эли Ваксман, который консультировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам эпидемии, заявил, что Министерство здравоохранения не извлекло уроков из первой волны заражения.
По данным на 17 июня, в стране заражены коронавирусом 19 637 человек, 303 человека умерли.
В мире число зараженных превысило 8,1 млн, умерли от COVID-19 — 443 730.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве официально отозван карантин: эксперты предупреждают – праздновать еще рано (24)
С сегодняшнего дня карантин в Литве отменен. Этот...
В Литву пришла российская сеть магазинов низких цен (363)
На розничном рынке Литвы появился новый игрок –...
После долгого молчания подозреваемая созналась в совершении убийства (19)
В прошлом году в Вильнюсе было совершено жестокое...
Действующие в Литве правила: как правильно утилизировать отходы (9)
Казалось бы жители многоквартирных домов Литвы уже...
Сделан первый шаг, чтобы разрешить велосипедистам проезжать через дорогу на пешеходных переходах (16)
В среду на заседании правительства Литвы обсуждали...