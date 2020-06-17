Как сообщает Минздрав Украины, в стране установлено два антирекорда: с начала пандемии коронавируса за сутки заболело и умерло рекордное количество пациентов. Коронавирус подтвержден у 758 человек, умер 31 пациент, 415 — выздоровели.

Предыдущий рекорд по числу заболевших был зафиксирован 13 июня — 753 человека, а по числу умерших — 10 июня — 23 человека.

Министр здравоохранения вновь призвал граждан соблюдать рекомендации ВОЗ: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.

Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано 33 234 случаев заболевания, из них летальных исходов — 943, выздоровели 14 943 человека.

Не извлекли уроков из первой волны

В Израиле за прошедшие сутки так же зафиксирован рекордный показатель с конца апреля — 258 новых случаев заражения за сутки. Как пишет RTVI, случаи заражения зафиксированы по всей стране. Это ставит под вопрос дальнейшее снятие карантинных ограничений, а также открытия страны для туристов.

Так, 16 июня Нетаньяху отметил, что Израиль рассчитывает открыть границы для туристов и возобновить международное сообщение 1 августа. Приоритет будет сделан для Греции и Кипра.

Профессор Эли Ваксман, который консультировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам эпидемии, заявил, что Министерство здравоохранения не извлекло уроков из первой волны заражения.

По данным на 17 июня, в стране заражены коронавирусом 19 637 человек, 303 человека умерли.

В мире число зараженных превысило 8,1 млн, умерли от COVID-19 — 443 730.