Вся Италия - красная зона: передвижение по стране ограничено из-за коронавируса

Введение чрезвычайных мер означает отмену всех массовых и спортивных мероприятий, школы и университеты закрываются до 3 апреля, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры", - приводит его слова Corriere Della Serra.
Под запрет, в частности, попадает национальный чемпионат по футболу (серия А), а передвижение по стране будет осуществляться только по необходимости, "из-за работы или в связи со здоровьем". Для этого при себе нужно иметь документ, обосновывающий необходимость поездки. Если окажется, что люди ввели власти в заблуждение относительно своих целей, им грозит штраф или тюремное заключение. Новые нормы вступают в силу 10 марта.
Всем жителям рекомендуют вызывать врача на дом. В больницы и поликлиники будут пускать только пожилых и тех, кому нужна первая помощь. Бары и рестораны должны закрываться не позднее 18:00 по местному времени. Также запрещаются дискотеки, празднования свадеб и похоронные церемонии. В общественных местах люди должны держаться друг от друга на расстоянии хотя бы метра.
"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома". Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", - сказал премьер. При этом запрета на выезд из страны, как такового, не вводится.
Конте уточнил, что выезд итальянцев за границу не ограничивается, но "продолжится контроль над въезжающими в Италию". По его словам, ограничения пока не коснутся общественного транспорта, "чтобы люди могли продолжать добираться до места работы".
Ранее было объявлено о закрытии в Италии всех развлекательных заведений, спортивных клубов, салонов красоты, а также горнолыжных курортов. По всей Италии закрыты учреждения культуры. На 9 марта, по данным властей, в стране заболели 9 172 человека, 463 умерли, 724 выздоровели, 700 - находятся в тяжелом состоянии.
Во всем мире коронавирусной инфекцией (COVID-19) заболели более 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли, 60 тыс. - выздоровели. Вспышка инфекции началась с китайского города Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 г. Кроме Китая, наиболее сложная ситуация с заболеванием сложилась в Италии, Южной Корее, Иране, случай заражения отмечены в более, чем 100 странах мира.
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