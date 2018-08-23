22 августа вступила в силу первая часть новых санкций США в отношении России. Под запрет попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
© Reuters/Scanpix

До вступления санкций выдача лицензий на поставку таких товаров рассматривалась в каждом индивидуальном случае. После вступления санкций в силу администрация США будет исходить "из отказа от разрешения таких поставок", объяснили ранее в Госдепе.

Новый пакет ограничений стал ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в причастности к которому США обвиняют Россию. В Госдепартаменте убеждены, что РФ нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Статьи по теме:
Швейцарский банк заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов  (29)
Ющенко: покупая у России газ, мы покупаем для них оружие  (40)

Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, в ноябре вступит в силу вторая, гораздо более чувствительная часть санкций. Она будет включать понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, практически полное торговое эмбарго, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и блокирование кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, "безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично", передает "Интерфакс".

"Иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку", - сказал Мантуров.

По его словам, Минпромторг выработал комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от санкций. Недоступные электронные компоненты планируется заменять российскими аналогами или импортировать из Юго-Восточной Азии.

"Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП [федеральных целевых программ] и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов электронно-компонентных баз", - отметил министр.

В Минпромотрге добавили, что изделия отечественных предприятий унифицированы под различные требования к специальной аппаратуре либо под требования космической промышленности, а категории качества продукции соответствуют иностранной классификации military и space. "До 2020 года будет создано еще более 2000 типов таких изделий, являющихся аналогами более 9000 иностранных компонентов", - сообщил Мантуров.

В МИД ранее заявили, что готовят зеркальные меры в ответ на санкции по "делу Скрипалей". Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала ограничительные меры "экспансией" США из-за потери ресурсов дальнейшего развития, которых "им хватало для выхода из регулярных кризисов".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны, на которое надо будет реагировать экономическими, политическими, а, "в случае необходимости, и иными" методами.

Президент США Дональд Трамп, говоря об антироссийский санкциях в целом, выразил готовность отменить их только при условии, если РФ сделает что-либо в пользу Вашингтона. В частности, предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. В Кремле не поняли, чего именно ожидает Трамп, и указали на "абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле регулирования".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Причина антироссийских санкций США по Лаврову: "из-за желания сдержать Москву" (30)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил,...

Трамп назвал условия снятия санкций с России (63)

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters назвал...

Пресса Британии: Европа вряд ли объединится против России (5)

В обзоре британской прессы: Британия хочет новых...

В мире

Меркель хочет пост главы Еврокомиссии (1)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы видеть на посту...

Неизвестный напал с ножом на людей в пригороде Парижа (1)

Один человек погиб и двое ранены в результате нападения...

НАТО: силы альянса в Восточной Европе несравнимы с российскими (6)

Североатлантический альянс в среду опроверг...

Астрономы НАСА нашли доказательства наличия воды на Луне (2)

Астрономам удалось найти окончательные доказательства...

Парламент Чехии назвал оккупацией ввод войск стран Варшавского договора в 1968 году (28)

Чешский парламент принял резолюцию, в которой называет...

TOP новостей

Dalia Grybauskaitė Su A. Ramanausku-Vanagu kovojęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

Президент Литвы: государство будет защищать память о своих партизанах (14)

Президент Литвы Даля Грибаускайте отмечает, что...

Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (70)

За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...

Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене  кто платит больше налогов (24)

Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...

Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)

Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...

Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (7)

В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...