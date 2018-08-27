В распоряжении говорится, что, по закону 1961 года, прекращается любая американская помощь России, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".
Госдепартамент США перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, напоминает РИА "Новости". Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.
Всем американским учреждениям также запрещено предоставлять "любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку".
Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре и затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров. Это может произойти в случае, если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию.
Новые санкции были введены в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в причастности к которому США обвиняют Россию. В Госдепартаменте убеждены, что РФ нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.
В МИД РФ ранее заявили, что готовят зеркальные меры в ответ на санкции по "делу Скрипалей". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны, на которое надо будет реагировать экономическими, политическими, а "в случае необходимости, и иными" методами.
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