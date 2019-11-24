Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил агентству Associated Press главный советник магната Говард Вольфсон. Заявления прозвучали в то самое время, как Блумберг, по-видимому, раздумывает о том, не принять ли ему участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, отмечет американское агентство.
Michaelas Bloombergas
© Reuters / Scanpix

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома. "За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул Вольфсон.

Статьи по теме:
"Остановить Трампа". Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США  (9)
Конгресс США принял резолюцию о начале импичмента Трампа  (1)

Он отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".

По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем $54 млрд.

Трамп в пятницу заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах. Журналисты также спросили у Трампа, что он думает о возможной кандидатуре экс-мэра Нью-Йорка. Президент США ответил, что не видит его единым кандидатом от демократов, " у него есть деньги, но его время пришло и ушло".

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

NEWSru.com

В мире

СМИ: в Испании задержали россиянина и украинца по делу о вмешательстве в референдум в Каталонии (1)

Испанские газеты пишут о расследовании...

Британцу выдвинуты обвинения по делу о фуре с 39 телами (2)

23-летнего уроженца Северной Ирландии обвиняют в...

Дочь спасла мать от избиения, заказав пиццу. Диспетчер 911 все понял правильно (1)

Звонок в службу спасения - единственное, что могла...

В Румынии проходит решающий тур выборов президента (1)

Фаворитом второго тура президентских выборов считают...

Вступающий в предвыборную гонку Блумберг "сделает все, что потребуется" для победы над Трампом (1)

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается...

TOP новостей

Желание защититься от гриппа в Литве в этом году намного сильнее: когда уже поздно делать прививку? (9)

В этом году вакцины были с опозданием прибыли в...

Эксперт: Литва может сыграть одну из главных ролей в сближении Беларуси и Запада (190)

Президент Гитанас Науседа заявил о возможности...

Женщина развелась с мужем, но он продолжает жить с ней в одной квартире: не знаю, что делать (38)

После развода мужчина остался в той же квартире, а...

Государство и банки: попытки, похожие на пытки (14)

В Литве на кону две идеи – ввести налог на банки и...

Эксперты: литовцы живут лучше, но не верят в это (10)

Опросы населения показывают, что люди в Литве живут...