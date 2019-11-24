По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома. "За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул Вольфсон.

Он отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".

По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем $54 млрд.

Трамп в пятницу заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах. Журналисты также спросили у Трампа, что он думает о возможной кандидатуре экс-мэра Нью-Йорка. Президент США ответил, что не видит его единым кандидатом от демократов, " у него есть деньги, но его время пришло и ушло".

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.