По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".
Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома. "За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул Вольфсон.
Он отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".
По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем $54 млрд.
Трамп в пятницу заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах. Журналисты также спросили у Трампа, что он думает о возможной кандидатуре экс-мэра Нью-Йорка. Президент США ответил, что не видит его единым кандидатом от демократов, " у него есть деньги, но его время пришло и ушло".
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.
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