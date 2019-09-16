В документе подчеркивается, что "Еврокомиссия готова работать в режиме 24/7". "Октябрьский саммит ЕС (17-18 октября. - Прим. ТАСС) станет важной вехой в этом процессе. 27 стран ЕС остаются в единстве", - добавили в ЕК, отметив, что Юнкера на встрече сопровождал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Борис Джонсон также подтвердил, что не будет просить Евросоюз о новой отсрочке и намерен осуществить Brexit 31 октября, передает Sky News.

Встреча Юнкера и Джонсона должна была помочь выйти из тупика, в который зашли переговоры по Brexit. Предполагалось, что стороны обсудят альтернативы "бэкстопу". Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Именно решение вопроса об ирландской границе может открыть путь к заключению сделки между сторонами.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.

За последний месяц британское правительство потратило свыше 256 тысяч фунтов стерлингов (больше 318 тысяч долларов) на рекламу с призывом к гражданам готовиться к Brexit, которая была размещена в соцсети Facebook. Всего же на подобные цели было потрачено 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 125 млн долларов), собранных с налогоплательщиков. Предупреждения о грядущем "брексите" размещались, в частности, на рекламных щитах и автобусных остановках.