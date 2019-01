Сам глава государства, в своем твите, который вскоре после этого появился в сети, написал, что сразу после того, как Нэнси Пелоси отрицательно ответила на вопрос президента о строительстве стены на границе с Мексикой, он встал и, попрощавшись, вышел из кабинета.

"Только что ушел со встречи с Чаком (Шумером) и Нэнси (Пелоси), абсолютная трата времени. Я спросил: что случится через 30 дней, если я быстро открою (правительство), одобрите ли вы Безопасность на Границе, которая включает в себя (строительство) Стены или Стального барьера? Нэнси сказала: НЕТ. Я сказал: до свидания, никаких других вариантов нет!", – написал президент.

Как было сообщено позднее, Дональд Трамп назвал встречу пустой тратой времени.

Ранее в среду (19-й день продолжающегося частичного закрытия федерального правительства) президент Трамп посетил Капитолийский холм, чтобы провести встречу с законодателями-республиканцами.

По завершении встречи президент заявил, что Республиканская партия едина в своем требовании обеспечения безопасности на границе.

"Республиканцы абсолютно едины, – сказал Трамп. – Кое-кто говорил о стратегии… Но и они полностью с нами".

Ранее в среду президент Трамп выступил на состоявшейся в Овальном кабинете Белого дома церемонии подписания закона о борьбе с торговлей людьми и ответил на вопросы журналистов.

Касаясь проблемы продолжающегося "шатдауна", президент заявил, что республиканцы и демократы вместе работают над ее разрешением.

По словам Трампа, отстаиваемый им план возведения стены на границе с Мексикой пользуется "огромной поддержкой" – в том числе среди госслужащих, отправленных в неоплачиваемые отпуска или вынужденных работать без оплаты. "Они хотят безопасности в стране и – и я хочу того же", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что стране нужны стена на границе и реальная иммиграционная реформа.

Беседуя с журналистами, президент сказал: "Мы должны сделать на границе то, что нужно сделать".

Президент по-прежнему допускает возможность введения чрезвычайного положения, чтобы построить стену без согласия Конгресса. "Для меня пределом станет тот момент, когда я пойму, что не могу достичь договоренности с неадекватными людьми", – сказал он.

Накануне Трамп, впервые за почти два года своего президентства, выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе.

Спустя несколько минут спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер выступили с ответной речью, заявив, что в строительстве стены нет необходимости. Они призвали президента возобновить работу четверти федеральных учреждений, которые закрыты с 22 декабря, и параллельно продолжить переговоры по вопросу о строительстве стены, которая, по словам Трампа, необходима для предотвращения нелегальной иммиграции. Это второй по длительности "шатдаун" в истории США.

Около 800 тысяч федеральных служащих отправлены в вынужденный отпуск или работают без зарплаты. В прошлом в таких случаях госслужащие получали положенные выплаты задним числом, после урегулирования вопросов, которые привели к частичному закрытию правительства.

Трамп написал в "Твиттере": "Спасибо вам за многочисленные приятные комментарии по поводу моего выступления в Овальном кабинете. Очень интересный опыт!"

Thank you for soooo many nice comments regarding my Oval Office speech. A very interesting experience!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019

В другом твите он заявил: "В нашей стране дела идут очень хорошо во многих областях. Прекрасные показатели на рынке труда, в декабре был поставлен рекорд. Мы восстанавливаем наши вооруженные силы. У ветеранов, наконец, есть возможность выбора... Экономика и ВВП демонстрируют хорошие показатели. Проведены рекордные сокращения налогов и законодательных ограничений для бизнеса. Прекрасные торговые соглашения. Но мы должны решить проблему с нашей южной границей".

Our Country is doing so well in so many ways. Great jobs numbers, with a record setting December. We are rebuilding our military. Vets finally have Choice & Accountability. Economy & GDP are strong. Tax & Reg cuts historic. Trade deals great. But we MUST fix our Southern Border!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019

Демократы предлагают Трампу выделить 1,3 миллиарда долларов на меры по обеспечению пограничной безопасности, но не на строительство стены. Однако президент требует выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство заграждения, которое, как Трамп теперь заявляет, может быть сделано из стали, а не из бетона, как он требовал раньше, в том числе в ходе своей успешной предвыборной кампании, обещая, что расходы на строительство покроет Мексика.

Пелоси и Шумер в своем ответном выступлении напомнили об этом обещании Трампа.

"Президент Соединенных Штатов не смог заставить Мексику заплатить за его неэффективную и ненужную стену, не смог убедить Конгресс и американский народ взять на себя расходы, и из-за этого случилось частичное закрытие правительства, – заявил Шумер. – Американская демократия так не работает. Мы не управляем страной, закатывая истерики".

Другие сенаторы-демократы также заявляют, что призывы Трампа не убедили их изменить позицию.

Так, сенатор Мэгги Хассан из Нью-Гемпшира в интервью "Голосу Америки" отметила: "Президент не сказал ничего такого, что заставило бы меня передумать. Мы должны возобновить работу правительства".

"Я думаю, мы должны [сперва] решить проблему с шатдауном. Это нелепо", – заявил независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг.

Сенатор от штата Алабама Даг Джонс заявил: "Нам нужно смягчить риторику и не прибегать к запугиванию. Давайте говорить строго о пограничной безопасности в долгосрочной перспективе, а не просто о краткосрочных мерах. Нам нужно, в первую очередь, понять, как возобновить работу правительства, а во вторую, решить вопрос с границами".

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди назвал комментарии Трампа о пограничной безопасности "очень уместными", а позицию Шумера и Пелоси, которые выступают за обеспечение пограничной безопасности, но без строительства стены, – "незрелой" и "двуличной". "Я думаю, большинство американцев понимают, что это – чисто политические соображения", – добавил он.

Сенатор от штата Арканзас Джон Бузман убежден, что в конце концов можно будет прийти к компромиссу: "Я думаю, президент в итоге получит не все, чего он хочет, а демократам придется кое в чем уступить. Думаю, только так и можно решить этот вопрос".

В своем обращении Трамп сказал, что ответственность за принятие "бюджетного законопроекта, который защитит границы и обеспечит возобновление работы правительства", лежит на демократах. По его словам, вопрос можно решить за одну короткую встречу, однако прошлые переговоры в Белом доме не помогли выйти из тупика.

В своем совместном ответе Трампу Шумер и Пелоси напомнили о ряде уже принятых законопроектов по финансированию, которые позволили бы возобновить работу правительства и предусматривали средства на обеспечение пограничной безопасности. По их словам, "шатдаун" продолжается только потому, что Трамп отказывается отступить от своего требования выделить 5,7 миллиарда долларов на стену.

Трамп в своей речи попытался доказать, что в отсутствие стены американцы рискуют стать жертвами насилия со стороны людей, которые проникают в страну нелегально, а также провозят через границу наркотики.

"За прошедшие годы тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто нелегально проник в нашу страну, и еще тысячи людей погибнут, если мы не примем меры сейчас же, – заявил Трамп. – Это гуманитарный кризис, кризис сердца и души".

Трамп добавил, что еще сотни людей каждый год умирают из-за злоупотребления наркотиками, в особенности героином, большая часть которого, по словам президента, поступает в США через юго-западную границу.

В отчете Управления по борьбе с наркотиками от октября 2018 года подробно расписано, какие именно виды наркотиков преобладают в стране и из каких источников они поступают. В сводке фигурируют и упомянутые Трампом героин, фентанил, метамфетамин и кокаин. Однако, по словам авторов отчета, большую часть наркотиков ввозят в страну через существующие пункты въезда, в основном на машинах, поэтому стена бы их не остановила.

Трамп обвиняет демократов в отказе признать "кризис" на границе и выделить средства на пограничную безопасность и "разумную", по его словам, идею построить стену.