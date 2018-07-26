"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти, когда закончится охота на ведьм из-за России, поэтому мы решили, что это будет в следующем году", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

20 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и обсуждение этого вопроса уже началось", - написала она в "Твиттере".

Директор национальной разведки США Дэн Коутс, узнав об этом, очень удивился. Когда на конференции по безопасности ему рассказали о том, что осенью в Белый дом может приехать Путин, Коутс не смог скрыть удивление: он долго смеялся, а затем произнес: "Это будет что-то!"

Помощник российского президента Юрий Ушаков 24 июля говорил, что Болтон спустя несколько дней после саммита в Хельсинки передал предложение провести новую встречу Путина и Трампа в конце этого года.

Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась в середине июля в Хельсинки. Она вызвала шквал критики в США. Американского президента обвинили в мягкотелости, наивности и даже в предательстве интересов страны.

Что обсуждалось на этой встрече, когда два президента остались с глазу на глаз, до сих пор остается загадкой даже для ведущих сотрудников президентской администрации и конгрессменов, которым не сообщили об этой части переговоров, на которой присутствовали только переводчики.

В частности, скандал спровоцировал ответ Трампа на вопрос, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.

"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента. Правда позже он заявил, что неудачно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

Расследование вмешательства российского государства в выборы президента, которое более года ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер, уже привело к арестам ближайших сподвижников Трампа и может грозить ему импичментом.

Но не только противоречивые заявления президента стали причиной недовольства многих американских законодателей. Некоторые из них особенно раздражены тем, что президент отказался от критического подхода к состоянию отношений между США и Россией. Вместо этого он заявил: "Я полагаю, мы все делали глупости".

Белый дом также подвергается критике за то, что не стал сразу же категорически отвергать российское предложение допросить американских граждан в связи с делом руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Большинство американцев считает, что у Кремля есть компрометирующие материалы на президента США Дональда Трампа, показал опрос, проведенный Квиннипэкским университетом. Из другого опроса следует, что граждане США в большинстве своем не одобряют то, как Трамп взаимодействует с Россией, но одобряют его экономические реформы.

Как следует из опроса, проведенного около недели спустя после громкой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, в том, что у российских властей есть компромат на Трампа, уверены 51% американцев.

При этом сторонников версии о компромате заметно меньше среди тех, кто разделяет взгляды Республиканской партии - 70% из них в эту версию не верят, а верят - 18%.

Из всех опрошенных групп, объединенных по возрасту, полу, образованию или политическим взглядам, только республиканцы показали такое единство. Во всех остальных группах в теорию о компромате верит примерно половина опрошенных.

При этом противников версии о том, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, в целом больше, чем сторонников: в это верят 39% опрошенных, а скептически относятся к этой версии 48%.

В опросе HuffPost/YouGov 83% голосовавших за Трампа одобрили то, как Трамп провел саммит с Путиным, в сравнении с 40% ото всех опрошенных. Опрос Си-би-эс выявил, что хотя только 32% американцев высказали одобрение, среди республиканцев эта доля подскочила до 68%.

Между тем 61% опрошенных выразили обеспокоенность возможным вмешательством России в выборы в конгресс 2018 года, среди республикацев, однако, таковых оказалось 38%.

Фактически, как заметил Маккей Коппинс из журнала Atlantic, некоторые участники коалиции Трампа "Сделаем Америку снова великой" спокойно реагируют на обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года, поскольку оно было на руку их кандидату.

"Просматривая "Твиттер" по хэштегу #MAGA, легко увидеть, как проявляются контуры аргументов в пользу российского вмешательства. Америка вмешивается в выборы в других странах, так что, возможно, это не так уж и плохо; выставление напоказ писем из взломанной электронной почты демократов было победой принципа открытости; держать Клинтон подальше от власти было настолько необходимой и важной задачей, что она оправдывала иностранное вмешательство", - пишет Коппинс.