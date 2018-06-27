Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займет несколько часов, будет беседа тет-а-тет, передает РИА ”Новости” заявление помощника российского президента Юрия Ушакова.

”Вы знаете, это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет. Также предусматривается наверное какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция”, — сказал он.
Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

”Вы знаете, это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет. Также предусматривается наверное какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и США утвердили место саммита с участием российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По словам Ушакова, вопрос встречи двух лидеров обсуждается давно по закрытым каналам.

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