”Всего приблизительно €5,7 млн требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для (покрытия расходов) организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки”, — цитирует агентство документ.
Кроме того, как сообщают финские СМИ, около €250 тыс. потратила канцелярия президента Финляндии. Тем не менее бюджете на возмещение этих средств нет.
Саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в Хельсинки 16 июля.
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