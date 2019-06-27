Европейская комиссия не хочет идти на уступки по запуску газопровода "Северный поток — 2". Компания-оператор просит сделать исключение из правил.
Nord Stream 2
© Reuters / Scanpix

Компания Nord Stream 2 не смогла договориться с Еврокомиссией по поводу важных вопросов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Представители обеих сторон подтвердили в среду, 26 июня, информацию о том, что днем ранее состоялась их встреча, темой которой было соответствия газопровода европейскому законодательству. Однако этот обмен мнениями ни в коем случае не означает, что Брюссель признал какие-либо претензии компании-оператора газопровода, указали в Еврокомиссии.

Требования Евросоюза осложнят ввод в строй "Северного потока — 2"

Статьи по теме:
Трамп грозит санкциями за "Северный поток - 2"  (13)
Один из кандидатов на пост главы ЕК: налоговый рай - это место, где честно платят налоги  (2)


Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток — 2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российскому "Газпрому". 15 апреля Совет ЕС утвердил изменения вГазовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на "Северный поток — 2". После их вступления в силу газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Изменения подразумевают четыре основных требования. В частности, запрет транспортировать газ той же компанией, что добывает и продает его. Nord Stream 2 этому требованию не соответствует. Второе требование — доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

Руководство Nord Stream 2 направило главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо, в котором в виде исключения просит освободить компанию от выполнения требований Третьего энергетического пакета ЕС. В письме указано, что распространение на Nord Stream 2 поправок, вносимых в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета ЕС), может нарушить Энергетическую хартию, принятую в 1994 году и объединяющую 56 стран. Руководство компании указывает, что если Еврокомиссия не пойдет на уступки, то спорный вопрос, как предусматривает хартия, должен быть рассмотрен в арбитражном суде.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет решать проблему Nord Stream 2 на уровне ЕС (16)

Глава консервативной фракции ЕНП в Европарламенте...

Датский журналист: "Северный поток-2" — это политическое оружие для России (9)

Стабильность поставок газа в ЕС не является истинной...

В мире

В самолете, сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20, нашли 39 кг кокаина (1)

На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер...

Глава МИД Украины: доверия к этой Ассамблее у нас больше нет (5)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин...

Встреча представителей Еврокомиссии и Nord Stream 2 завершилась безрезультатно (1)

Европейская комиссия не хочет идти на уступки по...

НАТО готовится к расторжению договора о РСМД (3)

У НАТО есть множество вариантов ответных действий на...

Возвращение российской делегации в ПАСЕ: триумф, отчаяние и демарши (49)

Россияне вернулись в ПАСЕ без дополнительных условий...

TOP новостей

Кто в Литве возмещает ущерб, если виновник ДТП - водитель самоката или велосипедист (54)

Многие летом не пользуются автомобилями, если не ездят...

По дороге на литовское взморье отдыхающих ждет еще одно препятствие (2)

Уже в следующем году водителей будет ждать серьезное...

В Литве заметили молодого медведя: неужели в нашу страну вернулись эти хищники (40)

Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и...

В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада

В четверг в Литве установится более прохладная погода....

Глава МВД: в Литве готовы к возможной ядерной аварии (20)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...