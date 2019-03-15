Сквер открыл мэр Виталий Кличко, сообщает официальный сайт Киевсовета.
"Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта", - говорится в сообщении.
Мэр Киева отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже у российского посольства.
Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Бориса Немцова и в Вильнюсе.
По словам дочери российского оппозиционера идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду Бориса Немцова.
Макет памятной доски разработали российские архитекторы..
Заказчики преступления не найдены
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, однако заказчики убийства не найдены до сих пор, пишет Deutsche Welle.
Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе. По информации корреспондента DW, собраны все необходимые документы для открытия сквера в канадском Торонто.
Кроме того, аналогичные инициативы запущены в Лондоне и Варшаве. Мемориальные доски в память о Борисе Немцове установлены на домах в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.
Вслед за Вашингтоном и Вильнюсом сквер имени Бориса Немцова открыли в Киеве
У посольства России в Киеве открыли сквер имени...
Одному из задержанных после стрельбы в Новой Зеландии предъявили обвинение в убийстве
Полиция Новой Зеландии предъявила обвинение в убийстве...
Facebook покинули два топ-менеджера, в том числе руководитель WhatsApp
Компанию Facebook покинули директор по развитию продукта...
Провайдеры в Крыму резко подняли цены на интернет из-за "закона Яровой" и роста НДС (11)
Интернет-провайдеры Крыма начали резко повышать цены -...
Глава Volkswagen извинился за то, что использовал нацистский лозунг
Генеральный директор автомобильного концерна Volkswagen...
TOP новостей
Вильнюсец сравнил цены на старые и новые квартиры: разница неадекватная (18)
Каждый человек, который ищет себе жилье, задается...
Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов (15)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве (2)
Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро (69)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
Первое подобное дело в Литве: индиец подал в суд на Клайпедский университет (2)
Учившийся в Клайпедском университете индиец через...