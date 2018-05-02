На месте акции находится спецназ, силы полиции, однако каких-либо активных действий не предпринимается. Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт, передает "Интерфакс". Агентство уточняет, что сотрудники ереванского аэропорта тоже присоединились к всеобщей забастовке: около двух десятков человек в спецформе, костюмах вышли из здания аэропорта "Звартноц" и присоединились к жителям села Паракар, перекрывшим автотрассу.

При этом в пресс-службе воздушной гавани заявили, что "Звартноц" продолжает работу, задержек рейсов нет.

С раннего утра в самом Ереване перекрыты ряд автодорог, а также - ряд автотрасс в республике. Как сообщает "Радио Азатутюн", акции гражданского неповиновения возобновились сегодня и в других городах Армении. На улицы вновь вышли студенты.

Сообщается, что к 10 утра по местному времени (9 утра по Москве) жители всех районов Еревана присоединились к забастовке.

Накануне парламент Армении не смог избрать главу оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать правящая Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

Фракция "Елк" сообщила, что 2 мая обсудит с оппозиционной фракцией "Царукян" и фракцией "Дашнакцутюн" вопрос совместного выдвижения на пост премьера Армении кандидатуры Пашиняна. Второй этап выборов премьера Армении должен состояться 8 мая на специальном заседании парламента.

После голосования Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.

"Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа", - сказал Пашинян 1 мая на многотысячном митинге в Ереване.

По его словам, Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера, начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии", - сказал политик.

Напомним, с 13 апреля в Ереване и других городах Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян ушел в отставку, однако исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. После этого протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.