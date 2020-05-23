Решение обусловлено сохранением неопределенности в вопросе сроков восстановления выручки и полного открытия рынка подержанных автомобилей для продаж, говорится в сообщении Hertz, опубликованном в пятницу, 22 мая. Требуемые процедуры в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве не затронут основные операционные регионы корпорации, в том числе Европу, Австралию и Новую Зеландию, подчеркнули в Hertz.
Виновник банкротства — коронавирус
Распространение коронавируса SARS-CoV-2 привело к резкому падению выручки корпорации и числа количества заказов, отмечается в сообщении. Неопределенность сохраняется несмотря на то, что корпорация немедленно приняла меры по защите здоровья сотрудников и клиентов, исключению всех несущественных расходов и сохранению ликвидности.
Компании не удалось достичь соглашений с кредиторами о долгосрочном сокращении платежей по операционному лизингу транспортных средств. В распоряжении Hertz имеется 1 млрд долларов США наличными на поддержку текущей деятельности.
Компания Hertz была основана в 1918 году. К моменту банкротства бренд включал в себя 10 000 пунктов проката в 145 странах.
В 2017 году Hertz ушла из России после того, как компания "Ричмонд транспортные услуги", которая работала под ее брендом, обанкротилась, напоминает агентство РБК.
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