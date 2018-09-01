Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).
Krikščionių ortodoksų dvasinis lyderis Bartolomėjus I aukoja mišias Sumelos vienuolyne, Turkijoje
© AFP / Scanpix

"Первые вести с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал", - пишет он.

По словам Евстратия, после встречи патриархов к журналистам вышел митрополит Эммануил и рассказал, что "мы сообщили патриарху (Кириллу - УП) о решении по преодолению раскола в Украине и предоставлению автокефалии, которое имплементируется".

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"Позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным. В целом итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - отметил Зоря.

Он рассказал, что после встречи к Кириллу подошел журналист Сакен Аймурзаев и спросил: "Ваше Святейшество, ну как?"

"Патр. Кирилл ответил нервно "Хорошо, хорошо", но явно без удовольствия, которое проявляет переговорщик после успешных переговоров", - рассказывает он о настроении российского патриарха.

По словам Евстратия, все представители Московского патриархата были раздражены и напряжены. Ожидалось, что гости останутся на обед, но они сразу уехали.

Журналист Аймурзаев тоже поделился в Facebook впечатлениями от встречи в Турции.

"Ну что, друзья. Видимо, ничего хорошего для Патриарха Кирилла", - написал он.

Аймурзаев дал перевод заявления митрополита Эммануила:

"Главный вопрос, который обсуждался - вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, длящийся более 25 лет. Вселенский Патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу в ходе его визита. Визит прошел в братской атмосфере..."

"Толковать это послание проще простого. Решение принято, его претворяют в жизнь, о чем было по-братски рассказано Патриарху Кириллу", - поясняет журналист.

Как сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошла встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

На 1-3 сентября во Вселенской Патриархии уже запланирован Синакс (Synaxis) – собрание всех епископов этой Церкви. Перед Синаксом состоится очередное заседание Священного Синода Патриархата.

По мнению некоторых религиозных аналитиков, на Синоде и Синаксе будут рассматривать и "украинский вопрос", т.н. вопрос томоса – предоставление автокефалии Церкви в Украине.

Украинская правда
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