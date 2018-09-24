Украинская православная церковь должна получит автокефалию, поскольку имеет на это право. Такое мнение во время литургии в церкве святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей, сообщает греческое издание "Ekathimerini".
Krikščionių ortodoksų dvasinis lyderis Bartolomėjus I aukoja mišias Sumelos vienuolyne, Turkijoje
© AFP / Scanpix

"Настало время Украины получить статус автокефалии, который она получит, надеюсь, несмотря на существующие реакции ... и это произойдет, потому что это право церкви", - сказал патриарх, реагируя на возражения Русской православной церкви о статусе УПЦ.

Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх заявил: "Мы не боимся угроз".

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Варфоломей добавил, что экуменический патриархат имеет право предоставлять автокефалию, как это было сделано в ряде церквей, начиная с России в 16 веке.

31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Предстоятель УПЦ КП Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года.

7 сентября глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на официальное сообщение секретаря Синода сообщил, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве.

В РПЦ возмутились экзархами в Киеве и пригрозили "ответными действиями".

Также РПЦ грозилась разорвать отношения с Константинополем, если УПЦ получит автокефалию.

Позже Патриарх РПЦ Кирилл собрал синод из-за приезда экзархов Константинопольского патриарха в Украину.

Кирилл также прекратил упоминать патриарха Варфоломея во время богослужения.

В Киевском патриархате убеждены, что раскола церкви после томоса, которым сейчас пугает Московский патриархат, не будет, просто УПЦ МП может отойти от общения.

17 сентября экзархи уже были в Киеве, назначили несколько встреч и заявили, что готовы к диалогу со всеми.

Президент Петр Порошенко пообещал защитить священнослужителей и верующих УПЦ Московского патриархата, которые захотят перейти в Единую поместную православную церковь.

Также Порошенко пообещал, что не допустит провокаций и кровопролития после создания Украинской Поместной Православной Церкви и предоставления Томоса об автокефалии.

Украинская правда
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