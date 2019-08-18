Всего более тысячи человек погибли из-за наводнений в Индии

Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями, в результате погибли 1038 человек.
Indijoje ir Nepale musoninės liūtys pareikalavo mažiausiai 17 žmonių gyvybių
© Reuters / Scanpix

Всего с июня из-за наводнений в Индии погибли более тысяч человек, сообщает в воскресенье, 18 августа, dpa. В девяти регионах, главным образом на северо-востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек, заявляет "министерство родного края" Индии. Большинство их них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий.

Так, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале - 155, в Западной Бенгалии - 154, в Бихаре - 130. Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями. Сезон дождей, как правило, длится в этом регионе до сентября.

Deutsche Welle
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