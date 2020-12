Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны ЕС. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Сегодня мы начинаем переворачивать страницу этого трудного года. Вакцина доставлена во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем Евросоюзе", - отметила она. По мнению фон дер Ляйен, прививочная кампания - это "трогательный момент единения" европейского сообщества, а также - "устойчивый выход из пандемии".

