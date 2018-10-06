Немецкие пенсионеры все чаще живут за пределами ФРГ. Об этом газета Saarbrücker Zeitung пишет в субботу, 6 октября, со ссылкой на данные Немецкого фонда пенсионного страхования (DRV). С 2000 года количество немцев, переводящих получаемую в Германии пенсию за рубеж, увеличилось с 1,1 до 1,5 млн человек.
В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, число пенсий, перечисленных за пределы ФРГ, не изменилось. Таких перечислений было зарегистрировано 1,5 млн, отмечает издание. Больше всего подобных переводов идет в Швейцарию (26 тыс. пенсий), за ней следуют США и Австрия (около 24 тыс. в каждую страну).
Помимо пенсии по старости, статистика DRV учитывает пенсионные выплаты по инвалидности, а также пенсии вдовам за их мужей. При этом многие пожилые немцы имеют право на получение различных типов пенсий.
Значительные пенсионные выплаты за рубеж во многом объясняются приездом в Германию гастарбайтеров из Италии, Испании, Греции, Турции и бывшей Югославии в 1960-х - 1970-х годах, заявил представитель фонда. Многие из них по достижении пенсионного возраста вернулись на родину и получают там немецкую пенсию.
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