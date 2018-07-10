Спасательная операция началась 8 июля. У спасателей был выбор - начать вызволять детей как можно скорее, пока погодные условия не ухудшились, либо ждать, когда сезон дождей пройдет. Мальчики находились в пещере с 23 июня.
В первом случае были риски, связанные с тем, что детям пришлось бы плыть под водой в темноте, проходя трудные места. Во втором случае мальчикам пришлось бы пробыть в пещере несколько месяцев. Власти приняли решение не медлить и обучить подростков подводному плаванию, чтобы вызволить их в нынешних условиях.
Ранее во вторник сообщалось, что физическое и эмоциональное здоровье первых восьми мальчиков, вызволенных из затопленной пещеры, не вызывает опасений. Поднятые на поверхность дети прошли все необходимые обследования и сдали анализы крови.
Двух мальчиков начали лечить от легочной инфекции. Они пробудут в больнице как минимум неделю.
У некоторых из спасенных мальчиков была низкая температура тела, у одного был слабый пульс, но все они уже пришли в норму. Жара у детей также не наблюдается.
Медики рассказали, что сначала детей кормили растворимой едой и энергетическими гелями, но теперь их перевели на легко усваиваемую еду.
Видеться с родными они могут пока только через стеклянную перегородку. Как только обследования подтвердят, что у мальчиков нет риска развития инфекций, им разрешат увидеться с семьями. Однако они все равно должны будут держаться от них на расстоянии не менее двух метров.
Из-за того, что дети провели в темноте более двух недель, выйдя на солнечный свет, они вынуждены носить солнечные очки.
Изначально предполагалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако 8 июля губернатор провинции Чианграй и глава спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что в настоящее время условия идеальны для спасательной операции.
"Сейчас и в следующие три или четыре дня условия идеальны [для эвакуации] в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - сказал тогда Наронгсак.
Спасателям пришлось поторопиться и начать операцию как можно скорее из опасений, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.
Детей вызволяют из пещеры по одному. Это делается из-за того, что некоторые проходы в пещере довольно узкие. Другая причина заключается в том, что если один ребенок запаникует, паника может охватить других детей.
Мальчиков научили пользоваться аквалангистским оборудованием, но у них нет никакого опыта погружения, поэтому операция связана с большим риском.
Однако один из экспертов сказал в интервью Би-би-си, что возраст детей и их неопытность могут сыграть и положительную роль: дети, возможно, не в состоянии полностью осознать опасности, которые подстерегают их на пути из пещеры.
Ранее в ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда старшина Саман Гунан.
Он доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.
За операцией по спасению следил весь мир.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.
Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции были привлечены аквалангисты.
Первыми детей нашли британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.
У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.
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