Полеты будут выполняться на самолете шведских вооруженных сил SAAB-340, их целью является аэрофотографирование военных объектов.

Аэросъемка будет проводиться в рамках Договора по открытому небу, членами которого являются 34 стран.

Договор предусматривает возможность проведения наблюдательных полетов и фотографирование над территориями государств-членов для получения сведений о вооруженных силах, военных объектах и военных действиях.