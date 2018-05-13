Полеты будут выполняться на самолете шведских вооруженных сил SAAB-340, их целью является аэрофотографирование военных объектов.
Аэросъемка будет проводиться в рамках Договора по открытому небу, членами которого являются 34 стран.
Договор предусматривает возможность проведения наблюдательных полетов и фотографирование над территориями государств-членов для получения сведений о вооруженных силах, военных объектах и военных действиях.
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