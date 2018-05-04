Шведская академия решила отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в этом году. Это связано со скандалом, в центре которого оказался муж одного из членов академии, фотограф Жан-Клод Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
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"Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии. Это решение, подчеркивающее всю серьезность ситуации, поможет сохранить репутацию премии", - говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии.

Решение Шведской академии поддержал Нобелевский комитет. Оно не повлияет на процесс вручения Нобелевских премий 2018 года в других областях, подчеркивается в сообщении.

Следующего лауреата премии по литературе назовут в 2019 году.

Отказ от вручения премии по литературе обусловлен скандалом в Шведской академии, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клод Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Арно - муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году. В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии. Сам фотограф отвергает все обвинения.

Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации.

Одновременно с этим в академии развивался и еще один скандал: стало известно, что некоторые из ее членов в течение нескольких лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.

Все это привело к ряду громких отставок: помимо Фростенсон, своего поста лишилась и секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года. В последний раз вручение премии по литературе переносили в 1943 году во время Второй мировой войны.

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