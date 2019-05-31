Временным канцлером Австрии впервые назначена женщина

"Я уполномачиваю госпожу председателя сформировать новое правительство", — объявил Ван дер Беллен после консультаций с лидерами австрийских политических партий.
Напомним, в середине мая германские издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись с участием тогдашнего председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной русскоговорящей женщины, обсуждавших возможность покупки популярной газеты Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами в 2017 году.
Позже СМИ выяснили, что съемка была тщательно спланирована, а роль "россиянки" сыграла боснийская студентка.
Обнародование скандальной видеозаписи спровоцировало острый внутриполитический кризис в Австрии. Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС. Канцлер и председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц отказался от дальнейшего сотрудничества с АПС, после чего было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов.
Оппозиционные партии в парламенте большинством голосов вынесли вотум недоверия канцлеру и его переходному правительству. Затем президент отправил кабмин Курца в отставку и назначил министра финансов Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера до формирования нового переходного правительства.
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