Против договора о выходе Британии из ЕС проголосовали 432 депутата, за него - 202. Поражения правительства с таким разрывом - 230 голосов - не было еще никогда в истории британского парламента.

Голосование в британской палате общин прокомментировали многие политики и лидеры стран Евросоюза. Вот некоторые из этих комментариев.

Европейский союз

Председатель Европейского совета Дональд Туск предположил, что Британия должна остаться в составе Евросоюза после того, как парламент страны отверг предложенный премьером вариант соглашения с ЕС.

"Если сделка невозможна, и никто не хочет "брексита" без соглашения, тогда у кого хватит смелости сказать, каким будет единственно возможное позитивное решение?" - написал Туск в "Твиттере".

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что время для заключения взаимовыгодного соглашения с ЕС для Британии уже на исходе.

"Я призываю Соединенное Королевство прояснить свои намерения как можно быстрее. Времени уже почти нет", - сказал Юнкер после объявления результатов голосования в палате общин.

"Риск неупорядоченного выхода Британии из ЕС значительного возрос после сегодняшнего голосования", - подчеркнул он.

Главный переговорщик Европейского союза по условиям "брексита" Мишель Барнье также подчеркнул, что Британии необходимо как можно скорее определиться со своими планами.

"Сейчас слово за правительством Британии, которое должно решить, каков будет следующий шаг. Евросоюз по-прежнему нацелен на заключение соглашения", - сказал Барнье.

"Упорядоченный "брексит" останется нашим абсолютным приоритетом в ближайшие недели. В момент, когда я обращаюсь к вам, никакой сценарий не может быть исключен. В том числе сценарий выхода Британии без договора, чего мы всегда хотели избежать", - отметил Мишель Барнье.

Германия

Министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шульц сказал, что минувший вторник оказался печальным днем для Европы.

"Мы хорошо подготовлены, но неупорядоченный "брексит" был бы наименее желательным вариантом развития событий - как для Евросоюза, так и для Британии", - подчеркнул он.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза, согласна с точкой зрения Шульца.

"Жесткий "брексит" будет худшим решением из всех возможных", - подчеркнула она.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что сейчас основная ответственность за развитие событий лежит на Британии.

По его словам, сейчас важно предусмотреть переходный период, так как выход Британии из ЕС без заключения соглашения будет очень тяжелым и проблемным.

"Мы должны будем договориться о переходном периоде", - подчеркнул Макрон.

Ирландия

К заявлении правительства Ирландии говорится о том, что риск выхода Британии из ЕС без сделки как никогда высок, и к такому варианту необходимо тщательно подготовиться.

"К сожалению, результаты сегодняшнего голосования только увеличили риск неупорядоченного "брексита", - говорится в заявлении ирландского правительства.

"Правительству следует ускорить подготовку к возможным последствиям худшего сценария", - подчеркивается в заявлении правительства Ирландии.