Более 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжанаходится в опасности. Отбывающий тюремный срок разоблачитель нуждается в срочной медицинской и психологической помощи, предупредили они в письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател, опубликованном в понедельник, 25 ноября.
Ассанжа следует перевести из тюрьмы в больницу
По мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится далее.
"С медицинской точки зрения ситуация неотложная. Нельзя терять времени", - подчеркнули врачи, выразив сомнение в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволяет ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции. В своей оценке они опирались на свидетельства очевидцев, присутствовавших на судебных слушаниях 21 октября, а также на отчет Нильса Мельцера, спецпредставителя ООН по расследованию пыток.
Дело Джулиана Ассанжа
19 ноября прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении австралийского разоблачителя по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году. Полученные "доказательства недостаточно убедительные, чтобы предъявить официальное обвинение" Ассанжу, сообщило ведомство, в мае 2019 года повторно открывшее уголовное дело и запросившее европейский ордер на его арест.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. Он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш к юго-востоку от Лондона.
Джулиан Ассанж с 2012 года укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где Ассанжа хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. В 2017 году шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.
Швеция перестает называть Беларусь "Белой Россией" (1)
Использование в официальных документах слова Belarus...
Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck (3)
Глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о 200 тысячах желающих...
Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа (1)
Находящийся в британской тюрьме разоблачитель Джулиан...
Из-за оправданного "морского котика" ушел в отставку министр ВМС США
Глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье, 24 ноября,...
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту...
TOP новостей
Инициатива "мести Ландсбергисам": части родителей придется платить больше (11)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
LIVE / В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве? (15)
Каким статусом обладают русский и польский языки в...
"Калиновский - это cool". Как белорусы воспринимают лидера восстания против Российской Империи (189)
В пантеоне белорусских исторических фигур о месте...
За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (61)
Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...
Большинство жителей Литвы не одобряет повышение оборонного бюджета до 2,5% ВВП (26)
Большинство жителей Литвы не одобряет партийное...