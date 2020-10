"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", - написал доктор в записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп пройдет еще один тест на COVID-19 и откажется от публичного выступления, если будет установлено, что он все еще является носителем вируса.

В субботу Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения коронавирусом предвыборном митинге. Тема мероприятия, как сообщает "Голос Америки", называлась "Мирный протест за закон и порядок".

Президент США выступил с балкона Белого дома перед несколькими сотнями приглашённых, которые находились внизу на лужайке. В сообщении Белого дома об этом мероприятии сказано, что с момента вступления в должность президент Трамп придерживается восстановления законности и порядка в США для защиты прав всех американцев. Появление президента на публике рассматривается как первый шаг к возобновлению полноценной предвыборной кампании на следующей неделе.

На прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Президента США госпитализировали, но уже на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии, но в СМИ появлялись сообщения о том, что определенные проблемы у Трампа все же были.

В среду Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома, а в субботу врачи разрешили ему приступить к полноценной работе.

