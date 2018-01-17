Врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у него нет сомнений в хороших умственных способностях президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп успешно прошел первое плановое медицинское обследование в должности главы государства, а во вторник, 16 января, Джексон рассказал о подробностях осмотра. В то же время у медиков нашлись и рекомендации для Трампа по здоровью.

Тест на знание животных и умение нарисовать циферблат

Судя по результатам когнитивного теста, который президент сдал в рамках медобследования, у него нет психических отклонений, считает Ронни Джексон. Для оценки когнитивных функций Дональду Трампу предложили ответить на вопросы Монреальской шкалы когнитивной оценки, разработанной для диагностики болезни Альцгеймера, сообщает агентство Reuters.

Среди прочих вопросов тестируемому нужно было подписать названия животных, нарисовать часы с определенным временем на циферблате и без ошибки повторить простое предложение или ряд цифр. Трамп набрал 30 из 30 очков.

Президент обладает прекрасным здоровьем

71-летний Дональд Трамп имеет хорошие шансы остаться здоровым до конца своего срока в должности президента США. Он не страдает нарушениями сердечной деятельности, а уровень холестерина в его организме лишь слегка превышает норму. Однако президенту стоит сбавить вес: сейчас он весит 108 килограммов, и Джексон рекомендовал Трампу сбросить примерно 4 килограмма.

Кроме того, со слов врача стало известно, какие медицинские препараты принимает Дональд Трамп. Так, он пользуется аспирином, препаратом для снижения уровня холестерина, а также средством против выпадения волос.

Ранее группа конгрессменов США обратилась к профессору психиатрии из Йельского университета Бэнди Ли, чтобы та оценила психическое здоровье Дональда Трампа. Телеканал CNN сообшал, что в начале декабря политики провели с психиатром двухдневный брифинг.