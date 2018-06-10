После завершения в Канаде саммита G7 президент США Дональд Трамп неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".
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© Reuters / Scanpix

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий.

"Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" — написал президент США на своей странице в Twitter.

Несмотря на решение Трампа отозвать свою подпись, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7. "Мы придерживаемся коммюнике в том виде, в котором оно было согласовано всеми участниками", сообщил пресс-секретарь председателя Совета ЕС Дональда Туска на запрос агентства dpa.

В канцелярии канадского премьера отвергли обвинения Трампа. "Премьер-министр не сказал что-то, чего он не говорил ранее, как публично, так и в личных беседах с президентом (Трампом), — сообщается в заявлении. — Мы концентрируем наше внимание на том, чего достигли на саммите G7".

В ходе пресс-конференции по завершению саммита G7 Джастин Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий. "Мы не хотели бы это делать, но совершенно точно пойдем на этот шаг, поскольку мы, канадцы, дружелюбные и мудрые, однако не позволим собой командовать", — подчеркнул Трюдо.

Deutsche Welle
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