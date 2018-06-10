Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий.

"Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" — написал президент США на своей странице в Twitter.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Несмотря на решение Трампа отозвать свою подпись, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7. "Мы придерживаемся коммюнике в том виде, в котором оно было согласовано всеми участниками", сообщил пресс-секретарь председателя Совета ЕС Дональда Туска на запрос агентства dpa.

В канцелярии канадского премьера отвергли обвинения Трампа. "Премьер-министр не сказал что-то, чего он не говорил ранее, как публично, так и в личных беседах с президентом (Трампом), — сообщается в заявлении. — Мы концентрируем наше внимание на том, чего достигли на саммите G7".

В ходе пресс-конференции по завершению саммита G7 Джастин Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий. "Мы не хотели бы это делать, но совершенно точно пойдем на этот шаг, поскольку мы, канадцы, дружелюбные и мудрые, однако не позволим собой командовать", — подчеркнул Трюдо.