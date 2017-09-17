В результате пожара, возникшего поздно вечером в пятницу в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибло трое детей, еще трое госпитализированы.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал случившееся трагедией и пообещал наказать виновных.
В летнем лагере на берегу Черного моря обычно отдыхают дети из малоимущих семей.
В социальных сетях появились видеозаписи демонстрации в Одессе, в которой, как утверждается, принимали участие родители погибших детей. На одной из видеозаписей видно, как люди разбегаются от здания, многие из них задыхаются от кашля. По данным местных журналистов, в протестах принимали участие около 200 человек.
Как сообщил украинский сайт Dumskaya.net, полиция разгоняла демонстрантов, используя слезоточивый газ. Участники акции протеста требовали встречи с мэром Одессы.
Пожар начался в деревянном двухэтажном здании спального корпуса около 23:30 по местному времени в пятницу. В горящем корпусе на момент возгорания находились 42 ребенка, всего в лагере было 150 детей. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Областная администрация объявила в городе день траура. Полиция начала расследование трагедии.
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