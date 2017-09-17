У здания мэрии в Одессе состоялась демонстрация родителей детей, бывших в летнем лагере, где в результате пожара погибли три девочки.
© AFP / Scanpix

В результате пожара, возникшего поздно вечером в пятницу в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибло трое детей, еще трое госпитализированы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал случившееся трагедией и пообещал наказать виновных.

В летнем лагере на берегу Черного моря обычно отдыхают дети из малоимущих семей.

В социальных сетях появились видеозаписи демонстрации в Одессе, в которой, как утверждается, принимали участие родители погибших детей. На одной из видеозаписей видно, как люди разбегаются от здания, многие из них задыхаются от кашля. По данным местных журналистов, в протестах принимали участие около 200 человек.

Как сообщил украинский сайт Dumskaya.net, полиция разгоняла демонстрантов, используя слезоточивый газ. Участники акции протеста требовали встречи с мэром Одессы.

Пожар начался в деревянном двухэтажном здании спального корпуса около 23:30 по местному времени в пятницу. В горящем корпусе на момент возгорания находились 42 ребенка, всего в лагере было 150 детей. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Областная администрация объявила в городе день траура. Полиция начала расследование трагедии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Возмущение пожаром в детском лагере вылилось в стычки в Одессе (1)

У здания мэрии в Одессе состоялась демонстрация...

Генерал НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне (34)

Совместные масштабные военные учения России и...

Волкер: Даже если Россия выполнит минские соглашения, санкции останутся в силе (65)

Специальный представитель Государственного...

Украина опубликовала фото упавшего "российского беспилотника" (5)

Командование АТО в Донбассе заявило о падении в...

Бангладеш ограничила передвижения беженцев-рохинджа из Мьянмы

Власти Бангладеш объявили о введении жестких...

TOP новостей

Гражулис за рулем: задел женщину с коляской и скрылся с места происшествия (15)

Член Сейма Пятрас Гражулис уже не в первый раз...

Министерство пока не дало двум школам нацменьшинств статус удлиненной гимназии (10)

Министерство образования Литвы не предоставило...

История с "Матильдой": "метафизический Донбасс" и тонкость религиозной среды (29)

Вряд ли режиссер Алексей Учитель мог предположить, что...

Современное рабство - реальность, которую мы не хотим замечать (4)

Хотя количество пострадавших от торговли людьми и...

Генерал НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне (34)

Совместные масштабные военные учения России и...