Рехе – один из свидетелей по делу об отмывании и сокрытии миллиардов евро, большая часть из которых пришлась на российские деньги и ценные бумаги, в том числе – из дела Сергея Магнитского, пишет "Радио Свобода".

Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006 по 2015 год. За это время через него могли быть выведены более 200 миллиардов евро сомнительного происхождения. Только за один 2013 год через отделение были проведены 30 миллиардов евро из стран постсоветского пространства, показало расследование банка, писала газета Financial Times.

Летом 2018 года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру с заявлением на банк, заявив, что эстонское отделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл погибший в тюрьме юрист Сергей Магнитский. Как утверждал финансист, как минимум 210 миллионов евро, отмытых через банк, касались схемы, вскрытой Магнитским.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер подтвердил, что сегодня утром тело пропавшего без вести 23 сентября Айвара Рехе нашли у его дома. Его близкие ранее проверяли это место. Очевидно, Рехе пришел туда в ночь на сегодня, вчера вечером к концу поисков в 21:30 мужчину еще не нашли.

"На теле отсутствуют признаки насилия, также ничто не указывает на несчастный случай. Для того, чтобы уберечь близких, Департамент полиции и погранохраны не обнародует больше деталей об обнаружении мужчины", — сказал Пыдер. Также не будет начато расследование случившегося. "Благодарим всех, кто оказывал полиции помощь в ходе поисков, и выражаем соболезнования близким мужчины", — добавил он.

56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в понедельник. Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знали, где он теперь может находиться.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что есть основание считать, что жизнь Рехе в опасности. "Обычно он гуляет с собакой, но вчера утром собаку с собой не взял. Любое необычное поведение может указывать на опасность", — пояснил Пыдер.

Рехе, предположительно, находился в деле об отмывании денег в статусе свидетеля. Он отрицал, что участвовал в возможном отмывании денег или знал о схемах, проводившихся в его отделении. 56-летний финансист пропал без вести 23 сентября в Таллине, его разыскивали полиция и волонтёры.