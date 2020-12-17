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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года, пишет Интерфакс.
Koronavirusas Austrijoje
Koronavirusas Austrijoje
© Imago / Scanpix

"Есть высокий риск дальнейшей активизации (распространения COVID-19 — ИФ) в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это", — сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление европейского подразделения ВОЗ.

В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение "хрупкого прогресса", коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по европейскому региону.

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В ВОЗ призвали общественность "не недооценивать важность личных решений" и предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников "нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию".

Что касается празднований в помещении, ключевым способом сократить риск передачи инфекции является ограничение числа гостей и обеспечение хорошей вентиляции.

"Это может показаться странным носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, но это существенно способствует обеспечению того, чтобы каждый остался в безопасности и здоровым", — отмечается в заявлении.

Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии.

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