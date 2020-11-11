Организация уточняет, что недельный прирост составил свыше 3,6 млн человек. При этом за неделю количество летальных исходов возросло на 54 тыс. скончавшихся, что на девять тысяч умерших меньше, чем неделю назад.

По данным на 11 ноября, в мире выявлено более 51,8 млн случаев заражения COVID-19. При этом от заболевания излечились почти 36,4 млн человек. Скончавшимися с коронавирусом в мире числятся 1,279 млн пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,5 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.