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Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, следует из отчета, опубликованного 21 июня на сайте Всемирной организации здравоохранения. Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.
ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений коронавирусом - более 180 тысяч
© AFP / Scanpix

Лидерами по числу новых случаев заражения стали Бразилия (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индия (15 тыс.). За сутки умерли 4,7 тыс. человек. В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4,5 тыс. новых случаев, что стало максимальным значением с марта). В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 тыс.

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Лидерами по числу заразившихся с начала пандемии стали США (2,2 млн человек), Бразилия (1 млн), Россия (585 тысяч), Индия (410 тыс.) и Великобритания (303 тысячи). Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных - более 150 тыс. - ВОЗ зафиксировала 18 июня.

На следующий день, 19 июня, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о том, что мир вступил в "новую и опасную" фазу распространения коронавируса. По его словам, около половины новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - отметил он. Новая вспышка вируса была отмечена, в частности, в Пекине. По данным экспертов, центром заражения стал рынок "Синьфади", куда предположительно поступили зараженные вирусом продукты из Европы.

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NEWSru.com
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