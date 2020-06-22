ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений коронавирусом - более 180 тысяч

Лидерами по числу новых случаев заражения стали Бразилия (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индия (15 тыс.). За сутки умерли 4,7 тыс. человек. В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4,5 тыс. новых случаев, что стало максимальным значением с марта). В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 тыс.
Лидерами по числу заразившихся с начала пандемии стали США (2,2 млн человек), Бразилия (1 млн), Россия (585 тысяч), Индия (410 тыс.) и Великобритания (303 тысячи). Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных - более 150 тыс. - ВОЗ зафиксировала 18 июня.
На следующий день, 19 июня, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о том, что мир вступил в "новую и опасную" фазу распространения коронавируса. По его словам, около половины новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - отметил он. Новая вспышка вируса была отмечена, в частности, в Пекине. По данным экспертов, центром заражения стал рынок "Синьфади", куда предположительно поступили зараженные вирусом продукты из Европы.
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