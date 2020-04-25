ВОЗ заявила, что переболевших Covid-19 нельзя считать защищенными

В настоящий момент власти ряда стран рассматривают возможность разрешить тем, кто переболел Covid-19, вернуться на работу и пользоваться общественным транспортом.

Однако ВОЗ опасается, что подобный шаг может напротив увеличить число зараженных, поскольку люди, полагающие, что уже переболели, перестанут предпринимать меры безопасности.

По всему миру зарегистрировано более 2,8 млн заболевших коронавирусной инфекцией, около 200 000 умерли. Жесткие карантинные меры уже нанесли беспрецедентный ущерб мировой экономике.

Что конкретно заявила ВОЗ?

"В настоящий момент нет никаких свидетельств того, что люди, которые выздоровели от Covid-19 и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования", - говорится в информационном сообщении ВОЗ.

Большинство исследований на этот предмет показывают, что в крови у переболевших новой коронавирусной инфекцией присутствуют антитела, однако у некоторых уровень этих антител очень низкий.

Это позволяет предположить, что в случае с Covid-19 для выздоровления критически важным может быть второй механизм защиты организма: Т-клетки (Т-лимфоциты), которые регулируют клеточный иммунитет и разрушают мутировавшие или чужеродные клетки.

По состоянию на 24 апреля, как заявляет ВОЗ, ни одно исследование не дало заключения относительно того, является ли присутствие в крови человека антител к коронавирусу SARS-CoV-2 подтверждением иммунитета против последующего инфицирования.

"В настоящий момент развития пандемии у нас нет достаточных данных по поводу эффективности антитело-опосредованного иммунитета, чтобы это гарантировало верность выдачи иммунного паспорта или "сертификата безопасности", - заявляет ВОЗ.

Как отмечает ВОЗ, необходимо убедиться в точности проводимых в настоящий момент лабораторных тестов на выявление антител. Кроме того, такие тесты должны различать между вызвавшим нынешнюю пандемию вирусом SARS-CoV-2 и шестью другими известными коронавирусами.

Какие страны могут выдать иммунные паспорта?

На прошлой неделе власти Чили заявили, что начнут выдавать "паспорта о состоянии здоровья" тем, кто, как полагают, выздоровел после Covid-19. Если у них в крови будут выявлены антитела, то им позволят вернуться на работу.

В Швеции, где фактически не вводился строгий карантин, некоторые медики считают, что у населения может сложиться гораздо более сильный иммунитет к новому коронавирусу, чем в тех странах, где соблюдается жесткий карантин.

Однако, как признал в интервью Би-си-си Андерс Валленштейн из шведского Управления здравоохранения, об этом еще слишком мало известно. "Мы будем больше узнавать по мере того, как большее число людей будут проходить тестирование на антитела, а также со временем станет яснее, будут ли случаи реинфицирования", - сказал он.

Бельгия, несмотря на один из самых высоких уровней смертности в мире от коронавируса на душу населения, собирается постепенно ослаблять карантин с 11 мая.

Однако консультирующий бельгийское правительство профессор-вирусолог Марк ван Ранст сказал Би-би-си: "Я резко против самой идеи, что мы будем выдавать людям разные паспорта - или красный или зеленый - в зависимости от их лабораторного анализа".

"Это приведет к подделкам, это приведет к тому, что люди станут нарочно заражаться этим вирусом. Это не хорошая, а исключительно вредная идея", - полагает профессор ван Раст.

Помогут ли антитела?

Ранее на этой неделе профессор Мала Маини из Лондонского Университетского колледжа (UCL) отметила, что нужно как можно быстрее разработать надежный анализ на антитела, который бы позволял понять, насколько долго они присутствуют в организме человека - и могут ли защищать от повторной инфекции.

"Мы пока еще не знаем точно, обладают ли эти антитела защитными свойствами от SARS-CoV-2, однако предварительные данные говорят о том, что они могут служить своего рода защитой, так что их присутствие может рассматриваться как сигнал к прекращению карантина", - сказала она.

Анализ

Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Рейчел Шраер:

Рекомендации ВОЗ основаны на данных, собранных медиками во всем мире. Однако эти рекомендации могут измениться, поскольку наши знания об этом новом вирусе все время пополняются.

Поскольку нет уверенности в том, что присутствие антител дает человеку защиту от повторного заболевания коронавирусной инфекцией, то идея выдавать иммунные паспорта кажется рискованной.

Многие страны, включая Германию, Италию и Британию, сейчас начинают массовое тестирование населения на выявление антител к коронавирусу.

В Британии в течение ближайшего года 25 тысяч человек ежемесячно будут сдавать анализы - как на выявление антител, так и в качестве проверки, не являются ли они носителями вируса в этот конкретный момент.

Это может дать некоторую информацию по поводу того, вырабатывается ли у человека иммунитет после перенесения Covid-19 - и насколько долго. И тогда будет яснее, стоит ли в будущем проводить тестирование на наличие антител и выдавать на этом основании иммунный паспорт.