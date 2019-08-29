По данным Всемирной организации здравоохранения, в первой половине текущего года вирусом кори заразились почти 90 тысяч человек. 78 процентов выявленных случаев приходятся на Украину, Казахстан, Грузию и Россию.
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В Европе зарегистрирован "драматический рост" заболеваемости корью, который эксперты частично связывают с отказом от прививок. За первую половину текущего года вирусом кори заразились почти 90 тысяч человек, сообщила в четверг, 29 августа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

По ее данным, число зафиксированных случаев с января по июнь вдвое превысило официальный показатель первого полугодия 2018-го.

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Как отмечают эксперты, 78 процентов всех выявленных фактов заболевания приходятся на четыре страны: Украину, Казахстан, Грузию и Россию, причем из этой выборки в Украине отмечены почти 60 процентов всех случаев, передает AFP.

Кроме того, четыре государства - Албания, Чехия, Греция и Великобритания - потеряли статус стран, свободных от кори.

На Германию с начала года пришлись около 400 фактов заболевания.

"Пострадают как дети, так и взрослые"

"Если мы не достигнем высокого охвата иммунизацией в каждом из ареалов и не будем его поддерживать, пострадают как дети, так и взрослые, а некоторые трагически погибнут", - отметил эксперт ВТО Гюнтер Пфафф.

Как ранее передавало министерство здравоохранения Украины, с начала 2019 года корью заболели 57301 человек, в том числе более 30 тысяч детей, от осложнений скончались 18 человек. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, а также Киевской и Одесской областях.

Deutsche Welle
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